Erzurum ve Ardahan'da 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.