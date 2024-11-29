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        Erzurum ve Ardahan'da 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:01
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        Erzurum ve Ardahan'da 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Hanak ilçesinde 3 köy yolu, kar ve yoğun tipi yüzünden kapalı bulunuyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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