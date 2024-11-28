Ardahan Valiliğinden muhtarın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama:

Ardahan Valiliği, Damal ilçesi Burmadere köyü muhtarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Damal ilçesinin Burmadere köyü muhtarı hakkında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: