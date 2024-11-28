Ardahan'da park halindeki tırın dorsesi yandı

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin yangına hızlıca müdahale ettiğini belirterek, "Ancak, tırın içindeki gıda ürünleri dolayısıyla alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı. Yangının balatalardan çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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