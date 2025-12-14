Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kayan tırın kapattığı Posof-Türkgözü kara yolu açıldı

        Ardahan'da buzlanmadan dolayı tırın kayması sonucu ulaşıma kapanan Posof-Türkgözü kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 21:52 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:52
        Ardahan'da kayan tırın kapattığı Posof-Türkgözü kara yolu açıldı
        Ardahan'da buzlanmadan dolayı tırın kayması sonucu ulaşıma kapanan Posof-Türkgözü kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma ulaşımı aksatıyor.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AUL 645 plakalı tır, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Türkgözü kara yolunun Eminbey mevkisinde kayarak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

        Ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tırı kaydığı yerden çekerek, yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

