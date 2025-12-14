Ardahan'da kayan tırın kapattığı Posof-Türkgözü kara yolu açıldı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AUL 645 plakalı tır, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Türkgözü kara yolunun Eminbey mevkisinde kayarak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma ulaşımı aksatıyor.

