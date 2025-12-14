Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da Aktaş Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü

        Ardahan'da kar yağışının etkisiyle Aktaş Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da Aktaş Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da kar yağışının etkisiyle Aktaş Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

        Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Çıldır ilçesinde, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

        Bölgede soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da etkili oldu.

        Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün çevresi de beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?

        Benzer Haberler

        Gürcistan-Türkiye arasında geçişlerde 'zorunlu' sağlık sigortası
        Gürcistan-Türkiye arasında geçişlerde 'zorunlu' sağlık sigortası
        Ilgar Geçidi kar nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı
        Ilgar Geçidi kar nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
        Ardahan'da Aşık Şenlik Tüneli'nde yılkı atları görüntülendi
        Ardahan'da Aşık Şenlik Tüneli'nde yılkı atları görüntülendi
        Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
        Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
        Posof'ta kar yağışı etkili oluyor
        Posof'ta kar yağışı etkili oluyor