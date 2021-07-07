Jandarma, Ata'nın siluetine selam durdu

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.
Her yıl 15 Haziran15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor. Siluetini görmek için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.
Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.