Arjantin'de 'En İyi Film' seçildi

Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar'ın başrollerini paylaştığı 'Omar ve Biz', Arjantin'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen FECSC - Santa Cruz Uluslararası Film Festivali En İyi Film ödülüne layık görüldü. Aile içi ilişkiler, yalnızlık ve ön yargıları konu ettiği güncel hikâyesini evrensel sorular ve politik alt metni sanatsal derinlik ile anlatarak uluslararası festivaller tarafından takdir edilmeye devam eden 'Omar ve Biz', daha önce şu ödülleri kazandı;

* 35. Varşova Film Festivali - Ekümenik Jüri En İyi Film (Polonya)

* 7. Kayseri Film Festivali / En İyi Film & En İyi Yönetmen

* 9. Malatya Film Festivali / Halk Oylaması En İyi Film & En İyi Senaryo

* 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivali - En İyi Film (Arjantin)

* 40. Fantasporto Film Festivali / En İyi Erkek Oyuncu (Portekiz)

* 7. Antakya Film Festivali / En İyi Erkek Oyuncu

* 6. Boğaziçi Film Festivali / Lab / Work in Progress Platformu / CGV Mars Film Dağıtım Ödülü