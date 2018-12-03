Arjantin Devlet Başkanı Macri'den açıklama

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Devlet Başkanı Macri, Arjantin Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, G20 Liderler Zirvesi kapsamında 17 liderle ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirterek "Dünya içinde bulunduğumuz durumun farkında, bize yardım etmekte ve yanımızda olmakta kararlı. Şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da gelecek için çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre Arjantin'in dünya sahnesinde yer almaya başladığını söyleyen Macri, "Bir yıl önceki gibi değiliz. Daha önce dünya ülkeleriyle hiç bu kadar yakın ilişki halinde olmamıştık. Bu, problemlerimiz ortadan kalktığı anlamına gelmiyor fakat içinde bulunduğumuz sıkıntılar 70 yıldır birikerek bize kalan sorunlardır." diye konuştu.
Macri, ülkesinin ABD ile Çin arasındaki çekişmeden etkilenmediğini belirterek ABD'nin, Arjantin'in stratejik ortağı olmak istediğini ve kendilerinin de ideolojilere bakmadan ticari anlaşmalar yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
"MERCOSUR VE AB, 10 ARALIK'TA GÖRÜŞECEK"
Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki serbest ticaret anlaşmasına değinen Macri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, anlaşmanın Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun politikalarına bağlı olduğunu söylediğini aktardı.
Macri, Bolsonaro'nun da anlaşmadan yana olduğunu ifade ederek MERCOSUR ile AB arasında 10 Aralık'ta yeni bir toplantının yapılacağını, başta Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere AB ülkelerinin bu toplantıyı "büyük bir fırsat" olarak nitelendirdiğini vurguladı.
"BU TÜR ŞİDDET OLAYLARININ BİR DAHA OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"
Futboldaki şiddet olaylarının ağır cezalar gerektirdiğine işaret eden Devlet Başkanı Macri, çözümün daha fazla güvenlikten ziyade suçlulara verilecek caydırıcı cezalar olduğunu kaydetti.
Macri, Libertadores Kupası final maçı öncesinde çıkan olaylar hakkında da "Uluslararası futbol yetkilileri iki Arjantin takımının kendi ülkesinde final maçı oynayamayacağını söylüyor. Bu tür şiddet olaylarının bir daha olmasına izin veremeyiz. Futbol holiganları hakkında Kongre'ye bir yasa teklifi göndereceğiz." dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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