Arjantin'in eski devlet başkanı Kirchner'in evlerine polis baskını
Arjantin polisi, büyük bir yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkenin eski devlet başkanı olan Cristina Fernández de Kirchner'in iki evinde arama yapmaya başladı. Devlet başkanı olduğu yıllarda Kirchner'e yakın bir ismin şoförü olan Centeno'nun tuttuğu günlüklerle ortaya çıkan yolsuzluk skandalında, 160 milyon dolar rüşvetin verildiği tahmin ediliyor.
24.08.2018 - 11:59 | Güncelleme:
Arjantin polisi, büyük bir yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkenin eski devlet başkanı olan Cristina Fernández de Kirchner'in iki evinde arama yapmaya başladı.
Senatör olan Kirchner'in başkent Buenos Aires ve Patagonia'daki evleri, adli bilim uzmanları, polisler ve köpekler tarafından itfaiye araçları eşliğinde aranıyor.
'Defterler' lakabıyla anılan yolsuzluk skandalı kapsamında soruşturmayı yürüten hakim Claudio Bonadio, başkanlık yaptığı 2007-2015 yılları arasında Kirchner ve yönetiminin iş dünyasından ihaleler karşılığında milyonlarca dolar rüşvet alıp almadığını araştırıyor.
Kirchner ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.
Kirchner'in senatörlüğü kapsamındaki dokunulmazlığı hapse girmesini engelliyor ancak hakkında bir soruşturma yürütülmesine engel teşkil etmiyor.
Kirchner'in evlerine yapılan baskın, hakim Bonadio'nun Senato'dan Kirchner'in dokunulmazlığının kısmen kaldırılması talebinin karşılık bulması sayesinde gerçekleştirildi.
Kirchner, konuyla ilgili Senato'da yaptığı konuşmada, hakkında ortaya atılan iddiaların 'utanmazca' olduğunu söyledi, saklayacak hiçbir şeyi olmadığı için Senato'dan dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmasını talep etti.
Arjantin'in eski lideri, evi aranan ilk senatör olmasından ötürü şikayet etti.
20 kadar polis memuru, Kirchner'in Buenos Aires'in zengin mahallelerinden biri olan Recoleta'daki evine öğleden sonra giriş yaptı.
Kirchner'in Patagonia bölgesindeki üçüncü evinin de aranacağı kaydedildi.
Siyasetçinin avukatı Carlos Beraldi, aramaların hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.
Arama yapıldığı sırada kızının evinde kalan Kirchner, güvenlik güçlerinden evlerinden hiçbir şekilde görüntü almamasını talep etti.
Bir şoförün hatıraları
Arjantin'deki 'defterler' soruşturması, Kirchner yönetiminin üst düzey isimlerinden Roberto Baratta'nın makam aracı şoförünün günlüklerinin ortaya çıkmasıyla patlak verdi.
1 Ağustos'ta La Nacion gazetesinde yayımlanan günlüklerde, şoför Oscar Centeno, 2003-2015 yıllarında devlete ait araçlarla, para dolu çantaların teslimatlarının nasıl yapıldığını anlatıyor.
Bu günlüklere göre Kirchner'in Buenos Aires'teki evi milyon dolarlık teslimatların beşiğiydi.
Günlüklerde Kirchner'in hayatını kaybeden kocası ve kendisinden önceki devlet başkanı Néstor Kirchner'in de ismi geçiyor.
Diğer teslimatların ise Casa Rosada adındaki başkanlık ofisinde ve Olivos adındaki başkanlık konutunda gerçekleştiği belirtiliyor.
Savcı Carlos Stornelli'ye göre 2005-2015 yılları arasında 160 milyon dolarlık rüşvet alışverişi yapıldı.
Kirchner hakkında beş farklı soruşturma daha yürütülüyor.
Hakkındaki soruşturmaların ülkenin şu an içinde bulunduğu siyasi durumun üstünün örtülmesi için yapıldığını öne süren Kirchner, halen ülkenin en popüler siyasetçilerinden.
Polisin baskın gerçekleştirdiği sırada destekçilerinin evinin önünde kendisine destek protestosu düzenlediği görüldü.
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Arjantin'in eski devlet başkanı Kirchner'in evlerine polis baskını/arjantin-in-eski-devlet-baskani-kirchner-in-evlerine-polis-baskini-21150612115061
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