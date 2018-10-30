Arminia Bielefeld - Duisburg düellosu

Almanya DFB Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Arminia Bielefeld, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Duisburg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:45. Arminia Bielefeld son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Duisburg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 545 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arminia Bielefeld kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Duisburg sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Arminia Bielefeld önceki hafta Eintracht Braunschweig mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Duisburg ise Erzgebirge Aue maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında alan Arminia Bielefeld, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Duisburg, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Duisburg 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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