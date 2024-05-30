Arsameia Ören Yeri'nde 54 yıl sonra kazı çalışmaları yeniden başladı

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı yol güzergahındaki Arsameia Ören Yeri'nin, Kommagene Kralı'nın yazlık sarayının bulunduğu bölge olduğunu, kazı çalışmalarının 54 yıl sonra yeniden başladığını söyledi.

Alkan, çalışmaların Müze Müdürlüğünce 10 kişilik ekiple yapıldığını dile getirerek, "Kazı çalışmalarında saray kısmının duvarlarını ortaya çıkarıyoruz. İlerleyen süreçte ise o dönem burada 10 bin insanın yaşadığı alanları ve yapıları ortaya çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.