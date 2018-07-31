Arsenal - Chelsea maç önü

Arsenal ve Chelsea, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:05. Maç öncesi Arsenal 4 puanla 4. sırada, Chelsea 1 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arsenal, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Chelsea son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 464 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Chelsea sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Arsenal önceki hafta Chelsea mücadelesinde 2-1 kazandı.

Chelsea ise Arsenal maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Arsenal, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

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