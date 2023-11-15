Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonet sürücüsü M.U., direksiyon başında ölü olarak bulundu. Hurda işiyle uğraşan M.U.'nun cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Konya'da olay edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde yaşandı. Hal içindeki pazar yeri girişinde park halindeki kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI
AA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekipleri, sürücü M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Hüyük ilçesinde kömür ve hurda işiyle uğraştığı öğrenilen M.U'nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.