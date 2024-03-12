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        Arsenal - Porto | CANLI YAYIN

        Arsenal - Porto maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Arsenal ile Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz ekibinin 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 23:04 Güncelleme: 12.03.2024 - 23:51
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        Maçta 1 gol var
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        Arsenal ile Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki ekibin turun ilk ayağında karşı karşıya geldiği müsabakayı Porto 1-0'lık skorla kazanmıştı.

        41' Trossard

        SAAT: 23.00

        HAKEM: Clement Turpin

        STAT: Emirates

        YAYIN: EXXEN, TV 8,5

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        ARSENAL: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz

        PORTO: Costa, Mario, Pepe, Silva, Wendell, Varela, Gonzalez, Conceiçao, Eduardo, Galeno, Evanilson

        Bugüne kadar Porto'yu konuk ettiği üç resmi maçın tamamını kazanan Arsenal, bu karşılaşmalarda attığı 11 gole karşılık rakibine gol şansı tanımadı.

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        İngiliz takımlarıyla deplasman takımı olarak karşılaştığı 23 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Porto (3B 19M), tek galibiyetini Nisan 2021'de İspanya'da oynanan karşılaşmada Chelsea'den aldı (1-0).

        Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında ilk maçını kaybettiği son 10 eleme turunun dokuzunda yoluna devam edemedi ancak bu şekilde tur atlamayı başardığı son eşleşme 2009/10 son 16 turunda Porto karşısındaydı.

        Porto, Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında ilk maçı kazandığı son altı eleme turunun üçünde yoluna devam edebildi. Portekiz ekibi, daha önce hiçbir çift ayaklı Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin iki maçından da galip ayrılamadı.

        Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin 2009/10 sezonundan bu yana bu turnuvada çeyrek finale kalamıyor. İngiliz ekibi, turnuva tarihinde en fazla sezonu son 16 turunda noktalayan takım konumunda (9).

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