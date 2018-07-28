Arsenal-Tula - Dinamo Moscow sahaya çıkıyor

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal-Tula, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Dinamo Moscow takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Ev sahibi Arsenal-Tula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dinamo Moscow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal-Tula kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Dinamo Moscow sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Arsenal-Tula son haftadaki Lokomotiv Moscow müsabasında 2-0 kazandı.

Dinamo Moscow ise Spartak Moscow maçında 0-1 kazandı.

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