Songül Aksakal ise, "Önceden yoktu sadece Kafkasör de vardı herkes gidemiyordu böyle iyi oldu. Köylerde olduğu için herkes akrabalar bir araya geliyor toplanıyoruz yani ne bileyim güzel oldu yani. Aynı zamanda da güreşleri izliyoruz havanın soğuk olmasına rağmen katılım çok oldu. Köyümüze gelenlerden de Allah razı olsun" şeklinde konuştu.