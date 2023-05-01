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Artvin'in geleneksel boğa güreşleri festivalleri

Artvin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri festivalleri başladı. Sezonun ilk boğa güreşleri festivali, Sakalar köyünde iki gün sürdü.

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İHA
  • Artvin'de boğa güreşleri festivalleri - Gündem haberleri

    Artvin İl merkezine bağlı Sakalar köyündeki arenada gerçekleştirilen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinden gelen 60 boğa ağırlıklarına göre "mini", "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde güreşti.
  • Artvin'de boğa güreşleri festivalleri - Gündem haberleri

    Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibinin 25 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 130 bin lira para ödülü verildi.
  • Artvin'de boğa güreşleri festivalleri - Gündem haberleri

    Kentte boğa güreşlerinin "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan "Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali Boğa Güreşlerine hazırlık mahiyeti taşıyan güreşlere vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi.
  • Artvin'de boğa güreşleri festivalleri - Gündem haberleri

    Festivale katılan Suat Seçgin şunları söyledi: "Coşkulu bir havadan geçiyor. Nasibimize biraz yağmur yağdı ama giderek ilgi artacaktır. Şimdi yaz sezonu gurbetçilerimiz çok. İstanbul, Bursa, Ankara; onlar da gelecektir. İzleyici sayısı günden güne daha da artacaktır."
  • Artvin'de boğa güreşleri festivalleri - Gündem haberleri

    Songül Aksakal ise, "Önceden yoktu sadece Kafkasör de vardı herkes gidemiyordu böyle iyi oldu. Köylerde olduğu için herkes akrabalar bir araya geliyor toplanıyoruz yani ne bileyim güzel oldu yani. Aynı zamanda da güreşleri izliyoruz havanın soğuk olmasına rağmen katılım çok oldu. Köyümüze gelenlerden de Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
  • Artvin'de boğa güreşleri festivalleri - Gündem haberleri

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