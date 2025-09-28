Artvin'de türkü şöleni

ARTVİN ’in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde 7’ncisi düzenlenen geleneksel Türkü Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı Tosunlu köyü, bu yıl da 7’ncisi düzenlenen Türkü Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilip, bölge halkı tarafından ilgiyle takip edilen şenlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, geleneksel türkülerle hem hüzün hem de neşe bir arada yaşandı. Köyün tarihi atmosferinde gerçekleşen şölen, bölge halkını ve misafirleri bir araya getirerek dostluk bağlarını da güçlendirdi. Ardanuç’un doğası, dağlarla çevrili manzarası, etkinliğe gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Köy halkının yanında çevre ilçelerden de ziyaretçilerin geldiği şölenin, sadece müzik değil, aynı zamanda dostluğun da sesi olduğunu vurguladı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı programlarla renklenen şenlikle kültürel birlikteliği güçlendirmenin yanı sıra bölgenin tanıtımına da katkı sağlanması amaçlandı.