        Artvin Haberleri

        Artvin'de türkü şöleniyle kültür rüzgarı

        ARTVİN 'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde 7'ncisi düzenlenen geleneksel Türkü Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:36 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:40
        Artvin'de türkü şöleniyle kültür rüzgarı
        İlçeye bağlı Tosunlu köyü, bu yıl da 7’ncisi düzenlenen Türkü Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilip, bölge halkı tarafından ilgiyle takip edilen şenlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, geleneksel türkülerle hem hüzün hem de neşe bir arada yaşandı. Köyün tarihi atmosferinde gerçekleşen şölen, bölge halkını ve misafirleri bir araya getirerek dostluk bağlarını da güçlendirdi. Ardanuç’un doğası, dağlarla çevrili manzarası, etkinliğe gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Köy halkının yanında çevre ilçelerden de ziyaretçilerin geldiği şölenin, sadece müzik değil, aynı zamanda dostluğun da sesi olduğunu vurguladı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı programlarla renklenen şenlikle kültürel birlikteliği güçlendirmenin yanı sıra bölgenin tanıtımına da katkı sağlanması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

