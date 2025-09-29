Sel afeti sonrası endüstriyel dağcılar 'riskli kaya' avında

ARTVİN’de yaşanan sel ve heyelanların izleri büyük oranda silinirken, Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki kara yolları kenarındaki yamaçlarda düşme riski bulunan kayalara karşı endüstriyel dağcılar devreye alındı. Bölgede güvenlik önlemi alarak metrelerce yükseğe tırmanan dağcılar, kaya parçalarını kontrollü olarak düşürüyor. Artvin Valisi Turan Ergün, sel afetinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıldığını belirterek, “Devletimizin amacı, en kısa sürede hayatı normale döndürmek” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Yer yer metrekareye 200 kilograma varan yağış alan Borçka ilçesinde debisi yükselen dereler, önüne kattığını sürükledi. Yolların ulaşıma kapanmasıyla yüksek rakımlı noktalarda mahsur kalan ve hastalanan pek çok kişi, askeri helikopterle güvenli alana tahliye edildi. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ile belediye ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonrası bölgede sel ve heyelanın izleri büyük oranda silindi, kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki kara yolları ağında toprağın suya doyması kaynaklı yamaçlardan düşme riski bulunan kayalara karşı endüstriyel dağcılar devreye alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alarak metrelerce yükseğe tırmanan dağcılar, zorlu doğa şartlarında çalışarak kaya parçalarını kontrollü olarak düşürüp, sürücüler için güvenli geçiş sağlıyor. Dağcıların, AFAD ve Karayolları koordinesinde, levye ve kriko yönetimiyle sürdürdüğü çalışmalarla, dik yamaçlar, kaya düşme riskinden arındırılıyor. Kaya düşürme anları kameraya yansıyan profesyonel ekibin, bölgede risk tespiti ve önlemlere ilişkin çalışmalarını sürdürecek. ‘BU YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ’ Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Turan Ergün, sel afetinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıldığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm Bakanlarımız, Valilerimiz, Kaymakamlarımız milletimizin yanında. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Karamsarlığa yer yok. Uzun vadeli planlamaların yanı sıra geceyi gündüze katarak yollarımızı ulaşıma açtık. Birkaç mahalle dışında ulaşım sağlanmış durumda. Devletimizin amacı, en kısa sürede hayatı normale döndürmek. Can ve mal kaybı olmaması en büyük tesellimiz” diye konuştu.