Artvin'de arızalanan kamyonetin sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu
Artvin'de arızalanan kamyonet, vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi.
Artvin'de arızalanan kamyonet, vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi.
Cumhuriyet Caddesi'nde 08 ABA 032 plakalı kamyonet arızalanıp yolda kaldı.
Tek şeritli yokuş yol, sürücünün bir süre uğraşmasına rağmen kamyoneti çalıştıramayınca ulaşıma kapandı.
Çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak kamyoneti yaklaşık 50 metre uygun alana kadar itti.
Araç kuyruğunun oluştuğu yol, vatandaşların dayanışması sayesinde ulaşıma açıldı.