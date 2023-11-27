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        Artvin'de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu, 13 kişi kurtarıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:30
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        Artvin'de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu, 13 kişi kurtarıldı (2)
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        13MÜRETTEBATHALAT SİSTEMİYLE KURTARILDI

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendiği kıyıda karaya oturan Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisinde mahsur kalan 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere toplam 13 mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan makaralı çelik halat sistemiyle kurtarıldı. Geminin karaya oturması üzerine başlatılan kurtarma operasyonuna AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı. Ekipler, dalgalar nedeniyle denizde sürekli hareketlenen gemiye bağlanan çelik halatları kıyıdaki ağaçlara bağlayıp önlem aldı. Jandarma ekipleri, kıyıda oluşturulan insan zinciriyle de halatları tutarak, çalışmalara destek verdi.

        SAĞLIK DURUMLARI İYİ

        Kıyıya çıkarılan gemi personelleri, güvenli alana alınıp, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolden geçirildi. 13 mürettebatın genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        DÖNÜŞ YOLUNDA KARAYA OTURDU

        Bu arada kuru yük gemisinin dün Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçip, akşam saatlerinde etkili fırtınaya karşı önlem için Hopa açıklarına demirlediği, sabah saatlerinde ise dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklenip, ardından karaya oturduğu öğrenildi.

        13 personeli kurtarılan geminin oturduğu karadan alınması için de hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle ayrı bir çalışma başlatılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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