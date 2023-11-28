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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi

        Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 00:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 00:36
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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 22. kilometresinde, Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

        Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

        Jandarmanın yol güvenliğini sağladığı bölgede, Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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