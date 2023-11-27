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        Artvin'de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu, 13 kişi kurtarıldı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:20
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        Artvin'de fırtına; kuru yük gemisi karaya oturdu, 13 kişi kurtarıldı (3)
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        GEMİFIRTINADİNİNCE GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLECEK

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendiği kıyıda karaya oturan ve 13 mürettebatı halatlarla kurtarılan Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisinin bulunduğu bölgede ekipler, emniyet şeridi çekilen sahil bandını yaya geçişine kapattı.

        Ağır hasar alan gemi ise bölgede etkili olan şiddetli sağanağın azalması ve etkili fırtınanın dinmesi sonrası planlanacak operasyonla, bulunduğu yerden güvenli bölgeye çekilecek.

        Bu arada sağlık durumları iyi olan ve ilçede misafir edilen yabancı mürettebatın ise işlemleri sonrası ülkelerine gönderileceği belirtildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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