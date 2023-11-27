Artvin´de etkili fırtına; sahil yoluna ulaşan dalgalar araç içine girmesi kamerada ARTVİN´inKemalpaşa ilçesinde etkili fırtınada Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar nedeniyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Dalgaların ulaştığı sahil yolunda, suyun bir aracın içine girme anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ARTVİN´inKemalpaşa ilçesinde etkili fırtınada Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dalgalar nedeniyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Dalgaların ulaştığı sahil yolunda, suyun bir aracın içine girme anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğu Karadeniz´de dün gece başlayan ve devam eden etkili fırtına nedeniyle Karadeniz´in kıyı şeridindeki kentlerde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Artvin´in Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde sahiline vuran dalgalar, kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu´na ulaştı. Yer yer su birikintileri ve göllenmelerin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Boyu 4 metreye ulaşan dalgaların taşıdığı su, sahil yolunda seyir halinde bir aracın açık olan camından içeriye girdi. Bu anlar araç içindekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Bölgede birçok noktada ulaşım aksarken; yetkililer, sürücülere Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.