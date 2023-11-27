GÜNCELLEME 2 - Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
Artvin'in Hopa ilçesinde karaya oturan yük gemisinin mürettebatı tahliye edildi.
Artvin'in Hopa ilçesinde karaya oturan yük gemisinin mürettebatı tahliye edildi.
Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.
Geminin karaya oturması üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 6'sı Türk, 5'i Azeri, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebatın tahliyesi için çalışma başlattı.
Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (iki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarıldı.
Kıyıdaki 112 Acil Sağlık personelince rutin kontrolleri yapılan mürettebatın, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.
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