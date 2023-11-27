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        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi

        Artvin'in Hopa ilçesinde karaya oturan yük gemisinin mürettebatı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:23
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        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de karaya oturan yük gemisinin 13 kişilik mürettebatı tahliye edildi
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        Artvin'in Hopa ilçesinde karaya oturan yük gemisinin mürettebatı tahliye edildi.

        Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

        Geminin karaya oturması üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 6'sı Türk, 5'i Azeri, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebatın tahliyesi için çalışma başlattı.

        Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (iki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarıldı.

        Kıyıdaki 112 Acil Sağlık personelince rutin kontrolleri yapılan mürettebatın, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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