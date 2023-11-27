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        GÜNCELLEME - Artvin'de yük gemisi karaya oturdu

        Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:23
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        GÜNCELLEME - Artvin'de yük gemisi karaya oturdu
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        Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

        Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

        Geminin karaya oturması üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 6'sı Türk, 5'i Azeri, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 mürettebatın tahliyesi için çalışma başlattı.

        Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (İki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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