Artvin'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı ahşap ev yandı. Dereiçi köyünde Zeki Uzun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ahşap evi sardı. İhbar üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

