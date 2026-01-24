Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı ahşap ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 19:23 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı ahşap ev yandı.

        Dereiçi köyünde Zeki Uzun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ahşap evi sardı.

        İhbar üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

        Benzer Haberler

        Artvin'de aralarında 11 yaş olan kardeşlerin telefonlarının yüz tanıma şaşk...
        Artvin'de aralarında 11 yaş olan kardeşlerin telefonlarının yüz tanıma şaşk...
        İneklerine ot vermek için geldiği ahırda heyelandan son anda kurtuldu
        İneklerine ot vermek için geldiği ahırda heyelandan son anda kurtuldu
        Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Kalbi duran yaralı için doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
        Kalbi duran yaralı için doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
        Artvin'de heyelan; ev ve ahır yıkıldı
        Artvin'de heyelan; ev ve ahır yıkıldı
        Borçka'da kar sonrası toprak kayması yaşandı Ev ve ahır kullanılamaz hale g...
        Borçka'da kar sonrası toprak kayması yaşandı Ev ve ahır kullanılamaz hale g...