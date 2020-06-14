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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de, tarihi kemer köprü keşfedildi

DHA

Artvin'de, tarihi kemer köprü keşfedildi

<br>Hakan AYDIN/BORÇKA (Artvin), (DHA) ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Deviskel Deresi üzerindeki tarihi kemer köprü, gün yüzüne çıkarıldı. Fotoğrafçılar tarafından keşfedilip, asırlar önce 2 köyü birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün turizme kazandırılması hedefleniyor.<br>Karadeniz turizminin önemli destinasyon merkezlerinden biri olan Artvin, içinde barındırdığı tarihi ve kültürel yapılarıyla hem tarihe ışık tutuyor hem de bölge turizmine katkı sağlıyor. Binlerce yıl önce çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan kent, çok sayıda tarihi yapıyı da içinde barındırıyor. Bu yapılardan biri de 'köprüler ilçesi' olarak adlandırılan Borçka'da yer alıyor. İlçede 700 rakımlı Deviskel Deresi üzerinde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen taş kemer köprü, doğanın içinde yeniden keşfedildi. Foto safari ve doğa tutkunları tarafından keşfedilen tarihi köprünün turizme kazandırılması hedefleniyor. <br>Bölgede ekiplerce inceleme yapan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ile Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, köprünün restore edilip ve turizme kazandırılması için harekete geçildiğini belirtti. Ekipler, Alaca ile İbrikli köylerini birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün 2 kilometre ilerisinde, daha önce bulunan şapelde de inceleme yaptı.<br>'BU KÖPRÜLER, KÜLTÜRLERİ BİRBİRİNE BAĞLADI'<br>Borçka ilçesinin Artvin turizminin lokomotifi olduğunu kaydeden Başkan Orhan, "İlçemizin birçok noktasında turizm değerleri var ve bunları tanıtarak, ilçe turizmine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu köprü, dere üzerinde bulunuyor ve Alaca ile İbrikli köyünü birbirine bağlıyor. Bu topraklar, tarih boyunca nice medeniyetleri, kadim kültürleri, tarihi, sosyolojik ve sanatsal değerleri bağrında saklamıştır. Bu köprüler, kültürleri de birbirine bağlamıştır. Belki de nice sevdaları kavuşturan önemli bir tarihi tanıktır. Bu değerleri önce restore edeceğiz ardından koruyarak, patika yollarını yapacağız ve turizme kazandıracağız" dedi.<br>'GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'<br>Köprülerin, geçmişle gelecek arasında bağ oluşturduğunu belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akyürek de "Bu tarihi köprüyü restore edip, gelecek kuşaklara aktaracağız. Patika yolları aşıp, 56 kilometrelik bir yürüyüşün ardından İbrikli Şapeli´ne de ulaşıyorsunuz. Patikaların arasında karşınıza hem tarihi köprü hem de şapel çıkıyor. Bu tarihi yapıyla ilgili çalışmalar yapılacak" diye konuştu.<br>Artvin´de yüzlerce köprünün olduğunu kaydeden Borçka Ticaret Odası Başkanı Merttürk ise keşfedilen köprünün çok farklı olduğunu söyledi. Merttürk, "Bu kadar yüksek bir noktada ilk kez böylesine bir eser görüyorum. Bu tarihi alanın turizme kazandırılması gerekiyor ancak önce altyapısını yapmak lazım. Çünkü buraya gelebilmek için zorlu yerlerden geçtik. Tarihi köprünün yanında bir de şapel var. Bu yapıların araştırılması da gerekiyor. Bu tarihi yapılar, hem Artvin hem Borçka hem de bölge için bir kazançtır. Borçka turizmde bir numaraydı ve şimdi daha da güçlendi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Hakan AYDIN<br>2020-06-14 08:22:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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