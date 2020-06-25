Kestiği ağacın altında kaldı, hastane yolunda öldü

<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Şavşat ilçesinde, kestiği ağacın devrilmesiyle altında kalıp, ağır yaralanan Summani Aksakal (60), hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. <br>Şavşat'ta Summani Aksakal ve ailesi, Orman İşletme Müdürlüğü´nden aldığı kesim izni ile Pınarlı köyünde bulunan ormanlık alana gitti. Belirlenen ağaçları kesmeye başlayan Aksakal´ın üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağacın altında kalan Aksakal, sağlık görevlilerince ambulansa bindirildi. Ağır yaralı Aksakal, hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Summani Aksakal'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Pınarlı köyünde toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-06-25 16:18:29<br>
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