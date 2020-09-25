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Yusufeli'nde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü (2)

DHA

Yusufeli'nde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü (2)


HEYELAN SONRASI 2 OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, cadde ve sokakları göle çeviren etkili gök gürültülü sağanağın ardından ufak çaplı heyelanlar da meydana geldi. Sağanakla birlikte sel sularının taşıdığı rusubat sonucu Çoruh Caddesi trafiğe kapandı. İlçede heyelanlar nedeniyle park halindeki 2 boş otomobil de toprağa saplandı. Belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde bölgede temizlik ve bazı kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın etkisini azalttığı ilçede, kaymakamlık, ilçe belediyesi ve AFAD yetkilileri, yüksek kesimlerdeki köylerde yağışla ilgili bir olumsuzluk olup olmadığına yönelik de çalışma başlattı. Bölgede şu ana kadar olumsuz bir olmadığı belirtildi.
'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK'
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerin çalışmalarını inceldi. Can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini veren Başkan Aytekin, "Birkaç kapalı yolumuzda çalışmalarımız sürüyor. Çok şükür cana gelen bir zarar söz konusu değil. Bir iki araçta hasar oldu. Çok ciddi bir maddi hasar yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli ARTVİN, (DHA)
2020-09-25 21:47:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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