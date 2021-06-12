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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı

İHA

Artvin Valisi Doruk, çay bahçesine girdi çay topladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü’nü ziyaret etti. Çay üreticileriyle bir araya gelen Doruk, çay toplayarak üreticilerin sorunlarını dinledi.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilçenin Güreşen köyünü ziyaret ederek çay üreticileriyle bir araya geldi. İlçenin en önemli çay üretim merkezlerinden biri olan Güreşen köyünde valiyi karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ferhat Kolçak isimli vatandaşın Vali Yılmaz Doruk’a "Ben 50 yaşındayım köyde ilk kez bir vali görüyorum" demesi gülümsemelere neden oldu. Vali Doruk, daha sonra köy merkezindeki esnafları ziyaret ederek ardından bir çay ocağında bir araya geldiği köylülerin talep ve sorunlarını dinledi. Yaş çay üretimi ve birinci sürüm çay hasadı hakkında üreticilerden bilgi alan Vali Doruk, devlet olarak her zaman üreticinin yanlarında olduklarını söyledi.
Vali Doruk, daha sonra beraberindekilerle bir çay bahçesine giderek çay hasadı yaptı. Doruk, son olarak Muratlı Köyüne giderek Murat Çay Farikasında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

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