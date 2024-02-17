Artvin'in adrenalin tutkunu köpeği
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde sahibinin kamyonetinin tavanında seyahat eden köpek ilçenin maskotu haline geldi
Artvin’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Üçkardeş köyünde yaşayan Adem Kabaosmanoğlu'nun yavruyken sahiplendiği ‘Pamuk’ isimli köpek, kamyonetin içinde değil, kasasında değil, tavanında seyahat ediyor.
Görenlerin şaşkın bakışları arasında aracın tavanına çıkan köpek ayakta kilometrelerce yol kat ediyor.
Köpeğinin düşmesinden ya da başına bir şey gelmesinden korkan Kabaosmanoğlu, Pamuk'un araç içinde ya da kasasında durması için çok uğraşsa da bunu başaramamış. Her seferinde aracın tavanına çıkan köpek, ilçede 'adrenalin tutkunu köpek' olarak tanınıyor.
İlk zamanlar çok tedirgin olduğunu ifade eden Kabaosmanoğlu, zamanla köpeğin bu durumuna alıştığını aracını da ona göre dikkatli kullandığını söyledi. Köyden ilçeye aracın tavanında giden Pamuk, ilçede gezerken bile aracın tavanından inmiyor. Bu durumu görenler ise hemen cep telefonuna sarılıyor.
Adem Kabaosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Kamyonete bindiğimde Pamuk, ön kapıdan tampona oradan kaputa atlayarak tavana çıkar. Hep tavanda ayakta seyahat eder. Bu durum oldukça dikkat çekiyor görenler hep soruyor 'Nasıl alıştı?' diye. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyorlar" ifadelerini kullandı.