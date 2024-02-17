Artvin'in adrenalin tutkunu köpeği

Köpeğinin düşmesinden ya da başına bir şey gelmesinden korkan Kabaosmanoğlu, Pamuk'un araç içinde ya da kasasında durması için çok uğraşsa da bunu başaramamış. Her seferinde aracın tavanına çıkan köpek, ilçede 'adrenalin tutkunu köpek' olarak tanınıyor.