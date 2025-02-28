Arzu çete üyesi mi?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, bu haftanın en çok tartışılan konusu Arzu konuşulmaya devam etti.
Meryem’in “Gelinim, 2 milyonluk altınımı düdüklü tenceremle birlikte çalıp Nuri’ye kaçtı” olayı başka bir konuya evrildi.
Didem Arslan Yılmaz bugün, gelin Arzu’nun üzerine gitmeye devam etti. Yayında gelen iddialar da Didem Arslan Yılmaz’ın şüphelerini doğrular nitelikteydi.
Arzu’nun kaçtığı Nuri’nin ilk eşi Hacer, Nuri hakkında şok iddialarda bulunurken ilerleyen dakikalarda canlı yayına bağlanan başka bir kişiyse Nuri ve Arzu’nun iş birliği yaptığını iddia etti.