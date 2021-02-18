Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan, eşi ve oğlu Can Aslantuğ ile mutlu aile pozlarını Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Onan, İstanbul'da etkili olan karın keyfini çıkardı.