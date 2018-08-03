AS Eupen - Sporting Charleroi düellosu

Belçika 1.Lig A maçında AS Eupen ile Sporting Charleroi, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. AS Eupen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sporting Charleroi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 363 kodlu maçı oynayanlar; AS Eupen galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Sporting Charleroi galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
AS Eupen son haftadaki Mouscron Peruwelz müsabasında 4-0 kazandı.
Sporting Charleroi ise Kortrijk karşılaşmasında 2-0 yenildi.
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