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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komalık yapan tokat | Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de tartıştığı kişiye tokat atan adam tutuklandı - Günün öne çıkan haberleri

        O an kamerada! Hastanelik eden tokat!

        İstanbul Şişli'de, sokakta tartıştığı alkollü olduğu iddia edilen Bilgin H.'ye tokat atarak hastanelik olmasına neden olan Naif T. tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:09
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        O an kamerada! Hastanelik eden tokat!
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        İstanbul'da olay 19 Eylül gecesi saat 04.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra sokakta yürüyen Bilgin H.’nin yanına gelen Naif T. kendisinden çakmak istedi.

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        ŞİDDETLİ TOKATLA YERE DÜŞÜP BAŞINI VURDU

        DHA'da yer alan habere göre ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Naif T. Bilgin H.’ye tokat attı. Yere düşen Bilgin H. kafasını yere çarptı.

        BİLİNCİNİ KAYBETTİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Aldığı darbeyle bilincini kaybeden Bilgin H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Naif T. ise, yakalanarak gözaltına alındı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Naif T. polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        TOKAT ATTIĞI AN KAMERAYA YANSIDI

        Naif T.'nin Bilgin H.'ye tokat attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta üç kişinin konuştuğu ve ardından bir kişinin diğerine tokat attığı görülüyor.

        YERDEN KALDIRIRKEN HIRPALIYOR

        Görüntülerde yere yığılan kişinin hareketsiz kaldığı ve Naif T.’nin Bilgin H.’yi düştüğü yerden kaldırmaya çalışarak hırpaladığı da görülüyor.

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