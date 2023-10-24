O an kamerada! Hastanelik eden tokat! İstanbul Şişli'de, sokakta tartıştığı alkollü olduğu iddia edilen Bilgin H.'ye tokat atarak hastanelik olmasına neden olan Naif T. tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:09 facebook

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