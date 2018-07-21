Asane - Notodden sahaya çıkıyor

Asane ve Notodden, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 16 puanlı Asane 13. sırada bulunuyor, Notodden 20 puana sahip ve 9. sırada. Asane son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Notodden son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 408 kodlu maçı oynayanlar; Asane galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.40, Notodden galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Asane önceki hafta Vidar mücadelesinde 2-0 kazandı.

Notodden, Nest Sotra karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Asane, 16 gol attı ve 17 gol yedi.

Notodden, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Notodden, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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