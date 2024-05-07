DEHB'ye ne sebep olur?

DEHB ne kadar yaygın olsa da doktorlar ve araştırmacılar bu duruma neyin sebep olduğundan hala emin değiller. Nörolojik kökenli olduğuna inanıldığı kadar genetiğin payını da bırakıyorlar.

Araştırma, dopamindeki azalmanın DEHB'de bir faktör olduğunu öne sürüyor. Dopamin beyinde sinyallerin bir sinirden diğerine taşınmasına yardımcı olan bir kimyasaldır. Duygusal tepkilerin ve hareketlerin tetiklenmesinde rol oynar.