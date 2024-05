Bir diğer terapi türü ise davranış terapisidir. Bu terapi sizin veya çocuğunuzun davranışınızı nasıl izleyip yöneteceğinizi öğrenmesine yardımcı olabilir. DEHB ile yaşarken ilaç tedavisi de çok yararlı olabilir. DEHB ilaçları, dürtülerinizi ve eylemlerinizi daha iyi yönetmenizi sağlayacak şekilde beyin kimyasallarını etkilemek üzere tasarlanmıştır.

Kaynak: National Institue of Mental Health, Health Line, Centers for Diasease Control and Prevention, Cleveland Clinic