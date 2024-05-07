Zodyak moda kılavuzu: Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?

Koç burcu tarzının en göze çarpan renkleri turuncu ve kırmızı gibi akılda kalıcı renkler. Biraz keskin, cesur ve şık bir görünüm Koç burçları için önemlidir. Bir şeyin moda olup olmaması onlar için önemli değildir, önemli olan ne beğendikleridir. Makyaj yaparken parlak ve doğal bir görünüm tercih ederler. Serbest dalgalı saçları açık bırakmak ise tamamlayıcılarıdır.

Yıldız parçaları arasında saten görünümlü anvelop elbise de dokulu kruvaze blazer bulunuyor.