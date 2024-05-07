Zodyak moda kılavuzu: Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
Hem astroloji hem de moda, kendini ifade etmenin harika araçlarıdır; ikisi de kim olduğumuz hakkında çok şey söyler. Her burç, kişilik tipinizi etkilediği gibi tarzınızı da etkileyen farklı özelliklerle birlikte gelir. Sizin için burçlara göre giyinme kılavuzu hazırladık. İşte, zodyak burcunuza göre tarzınız ve sizin hakkınızda ne söylediği...
Astroloji, moda dünyasında giderek daha fazla etkili bir rol oynamaya başladı. Burçlarımız kişisel özelliklerimiz gibi tarzlarımızı da yansıtabiliyor. Peki, sizin burcunuz tarzınız hakkında ne söylüyor? İşte detayları...
1. KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)
Koç burcunun özellikleri arasında en çok göze çarpanlar talepkar, hırslı ve enerji dolu olması var. Koç burçları her zaman olduğundan daha çok büyümek ve keşfetmeye devam etmek ister. Haklı olmayı, göz önünde olmayı ve dikkatleri üzerine çekmeyi sever.
Koç burcu tarzının en göze çarpan renkleri turuncu ve kırmızı gibi akılda kalıcı renkler. Biraz keskin, cesur ve şık bir görünüm Koç burçları için önemlidir. Bir şeyin moda olup olmaması onlar için önemli değildir, önemli olan ne beğendikleridir. Makyaj yaparken parlak ve doğal bir görünüm tercih ederler. Serbest dalgalı saçları açık bırakmak ise tamamlayıcılarıdır.
Yıldız parçaları arasında saten görünümlü anvelop elbise de dokulu kruvaze blazer bulunuyor.
2. BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)
Boğa burcu kadınlarının özellikleri arasında alışkanlık sahibi, güvenilir, sorumlu ve sabırlı olmaları vardır. “Güzellik” konusunda takıntıları vardır ve neredeyse her şeyin olduğundan güzel gözükmesini sağlamak isterler.
Boğa burçları tarzlarında alışılmış doğaları gereği tanıdık kumaşları/baskıları, eğlenceli ve işlevsel olan akıcı elbiseleri sever. Boğa burçları, istemeden de olsa trend belirleyiciler ve stil yaratıcılardır. Temel parçaları renkli, desenli ve sıra dışı parçalarla ve göz alıcı mücevherlerle birleştirerek rahat ve samimi bir görünüm elde edebilirler.
Yıldız seçimleri arasında kapitone düğmeli sweatshirt ve metalik iplikli baklava desenli örgü hırka bulunuyor.
3. İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)
İkizler kadınları rutinlerden ve tekrarlardan hoşlanmazlar. Meraklı, uyumlu nazik ve sevecen bir yapıları vardır. Gece dışarı çıkarken kolaylıkla seçebileceğiniz iddialı ve şık giysiler İkizler burcunun dolabının vazgeçilmezleri arasındadır.
Çok fazla ile az arasındaki ince çizgide yürümek istiyorsanız İkizler burcuna güvenebilirsiniz. İkizler kadını ruh haline göre değişiklik yapmayı ve temelleri şık bir tarza oturtmayı sever. Temel kot ve yüksek topuklu ayakkabılarla basit ama şık bir tarz oluşturarak kendinden emin bir hava sergiler.
Yıldız parçaları arasında uzun pileli gömlek ve kısa üstler bulunur.
4. YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)
Yengeç kadınları, pratik, ileri görüşlü, duyarlı, duygusal, empatik ve ikna edicidir.
Yengeçler stillerinde çevre dostu uygulamaları ön planda tutan alışveriş markaları ve tekrar tekrar giyilebilecek temel parçalara yatırım yapmayı tercih eder.
Bir Yengeç burcunun gardırobunda çok sayıda kadınsı elbise ve etek ile tamamlayıcı ayakkabı ve çantalar bulunur. Çoğu gün doğal bir makyaj ile günü geçirirler.
Dolaplarının yıldız parçaları gömlek elbise ve yırtmaç detaylı etek, elbiselerdir.
5. ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)
Aslan kadınları kendine güvenen, ilgi odağı, risk alan, yaratıcı ve neşeli kişiler olarak tanımlanabilir. Aslanlar “Ya büyük oyna ya da hiç oynama” anlayışındadır. Aslan kadınları giyinirken bir trendi takip etmek yerine kendi içgüdülerine güvenirler.
Bir Aslan her zaman kumaşı, dokusu veya şekliyle kendisini güzelleştiren bir parça giyer. Aslan, cesur hissettiğinde sırf tepki almak için çirkin bir şeyler giyebilir.
Yıldız parçaları: Askılı bodyler ve uzun askılı tulumlar.
6. BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)
İşlerine düşkünlükleri ile bilinen Başak burçları mükemmeliyetçi, sistematik yaklaşımlı, çalışkan, pratik, analitik ve nazik kişilerdir.
Başak burcunun tarzı tipik bir üniforma olma eğilimindedir, çalışkan kişiliğe uygundur, işlevsel ve hanımefendi bir görünüm sağlar ancak asla aşırıya kaçmaz. Başaklar trendleri takip etmeyi severler ve pastel renkleri, klasik ve kişiye özel parçaları kullanmaktan keyif alırlar.
Stil seçimleri; Takım pantolonları ve fiyonklu üstler.
7. TERAZİ – (23 EYLÜL – 22 EKİM)
Bir Terazi tamamen denge ve uyumla ilgilidir. Dost canlısıdırlar, dışa dönüktürler, görgü kurallarına değer verirler ve başkalarına karşı düşüncelidirler. Her ortama uyum sağlayabilirler. Kaos ve çatışmadan hoşlanmazlar.
Teraziler trendleri takip etmekten pek rahatsız olmazlar. Trend takibini minimal düzeyde tutmayı severler ama aynı zamanda basit seviyede lüks parçalardan da hoşlanırlar. Aynı şey renkler için de geçerli, kıyafetlerinin ana parçalarında her zaman nötr renkler içeren hoş bir renk kombinasyonunu korumaya özen gösterirler.
Stil Seçimleri: Ceket, örgü jakarlı noel yaka kazak.
8. AKREP – (23 EKİM – 21 KASIM)
Akrepler akıllı, kurnaz ve metanetli kişilerdir. Duygusal olmalarına ve bağ kurmayı arzulamalarına rağmen duygularını dışarıya göstermezler. İnatçıdırlar ve istediklerinin peşinden giderler.
Akrep Stili: Şık, romantik tarzlar yerine daha koyu veya tamamen siyah bir görünüm, daha nedensel ve cesur kıyafetler tercih edebilirler. En çok tercih edilen parçaları deri ceket, büyük beden gömlek veya büyük siyah motorcu botları olabilir. Daha sert bir görünüm için güneş gözlüğü takabilirler.
9. YAY – (22 KASIM – 21 ARALIK)
Yay burcu sadıktır, akıllıdır, dışa dönüktür, çok fazla enerjiye sahiptir, seyahat etmeyi ve keşfetmeyi sever. Kurallardan pek hoşlanmayan Yay burçları kuralları çiğnemek konusunda da açık görüşlüdür.
Yay burcu için hiçbir şey çok fazla değildir. Yüksek desenleri ve göz alıcı renkleri severler. Tıpkı kurallar gibi trendleri takip etmekten hoşlanmazlar ve kendi tarzlarını tercih ederler. Son dakika durumlarda rahat seçimler yapma eğilimindedirler.
Yay’ın yıldız parçaları: baklava desenli örgü hırka, düğmeli ribanalı hırka
10. OĞLAK BURCU – (22 ARALIK – 19 OCAK)
Oğlak burcu hırslıdır, üretkenliğe takıntılıdır, sürekli çalışkan ve çalışkandır. Duyarlı ve gerçekçidirler.
Oğlaklar, bir arada kalma görünümüyle basit tutmayı sever. Mevsimler boyunca tekrar tekrar giyilebilecek çok sayıda temel parça var. Gardıroplarında sade lüks parçalarla beyaz keten takımlar veya modayı yüksek tutmak için asimetrik kesimler olabilir.
Stil Seçimleri: Kruvaze büyük beden blazer ceketler ve omuz vataklı bluzler.
11. KOVA – (20 OCAK – 18 ŞUBAT)
Kova burcu ilginç, tutkulu, bağımsız ve kendinden emindir. İlk başta çekingen olabilirler ama sizi tanıdıkça konuşkan olurlar, kendilerine özgü mizah anlayışlarıyla sohbeti sürdürebilirler.
Kova burcu yeni trendlerden çekinmez, kıyafetleri kendisi ve yapmak istediği ifade hakkında çok şey söyler. Ayrıca mini elbiseler veya diz boyu çizmeler gibi basit, minimal kıyafetleri de severler.
Stil Seçimleri: düğmeli polo elbise, diz üstü topuklu çizme.
12. BALIK – (19 ŞUBAT – 20 MART)
Balık, hayalperest ve aşırı düşünendir. Duygusal, empatik, duyarlı ve bilgedirler. Yazarak, şarkı söyleyerek veya çizerek kendilerini ifade ederken yaratıcı ve yeteneklidirler. Balık, romantik ve cilveli kıyafetleri tercih etme eğilimindedir.
Beyaz, mavi ve sarı gibi yeterince dikkat çeken ancak çok fazla dikkat çekmeyen daha açık ve parlak renkleri severler. Gardıropları birden fazla beyaz elbise veya mavi kot pantolon içerebilir. Rutinden hoşlanmazlar ve sıkıcı bir kıyafetten kaçınmak için yaratıcılıklarını bol miktarda eğlenceli parça ve aksesuarla gardıroplarına uygularlar.
Stil Seçimleri: Drapeli saten elbise, geometrik baskılı jakarlı ince gömlek.
Kaynak: Mind and Fashion