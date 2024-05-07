Galatasaray'da son ayların en çok konuşulan gündemlerinden olan 'Florya Projesi'nde planlar değişti. Daha önce Florya projesini bir başka firmaya yaptırmadan, kendi kaynaklarıyla yürütüp tamamlamayı ve böylece inşaat maliyetleri dışındaki tüm gelire sahip olmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bir yüklenici firmaya devretmeyi düşünüyor.

400 MİLYON DOLARLIK GELİR Mart 2023'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nin içinde yer aldığı arazinin kendisine ait olmayan yaklaşık 41 dönümlük kısmını da satın alan Galatasaray'ın Florya'yı firmaya teslim etmesi karşılığında 400 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Dubai merkezli bir firma ile görüştüğü ve bu konuda ilk adımları attığı öğrenildi. REKLAM

İLK BEKLENTİ 7,2 MİLYAR, İKİNCİSİ 13 MİLYAR TL'YDİ Ocak 2022 tarihli rapor ile Florya arazisine 7,2 milyar TL'lik değer biçilirken sarı-kırmızılı yönetim 2023'te bir yeni değerlendirme raporu daha yaptırmıştı. Toplamda 97 bin metrekarelik inşaat alanı planlanırken yeni değerlendirme raporuna göre 41 dönümlük arazinin satın alınması sonrasında gelirin 13 milyar TL'ye ulaşabileceği hesaplanmıştı.

AYLIK 100 MİLYON TL'LİK FAİZ FİKİRLERİ DEĞİŞTİRDİ Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma gereği ana borcu 2,2 milyar TL olan Galatasaray'ın faiz yükü ise aylık 100 milyon TL. Şu ana kadar Bankalar Birliği'ne yaklaşık 1,3 milyar TL ödeme yapan sarı-kırmızılılar ana borcu azaltamazken Başkan Dursun Özbek bu faiz sarmalının kulübün elini kolunu bağladığı gerekçesiyle anlaşmadan bir an önce çıkmak istiyor. REKLAM