ÜÇ KIZ KARDEŞ DE AYNI ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU

Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabı üzerinden de dile getiren 59 yaşındaki Neşe Erberk, "Ve Lara'm Florida International University iṣletme bölümünden iyi derece ile mezun oldu. Böylece üç kız kardeş gururla FIU diplomalarını alarak mezuniyetlerinin keyfini çıkarmaya başladılar" dedi.