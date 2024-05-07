Beşiktaş'ta Devin Özek'in 2 yabancı adayı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktör ve sportif direktör konusunda çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, yeni sezonda sportif direktörlük pozisyonunu yeniden hayata geçirmeyi düşünürken bu noktada öne çıkan isim, Almanya Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek oldu. Başkan Hasan Arat'ın Özek ile görüşmeleri olumlu ilerlerken yönetim kurulu da değerlendirmelerini sürdürüyor.

YERLİ HOCADA NURİ ŞAHİN, YABANCIDA İTALYAN İŞİ!

Devin Özek ile yapılan görüşmelerde teknik direktör konusu da masaya yatırıldı. Yerli hoca adayı olarak Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin öne çıkan isim olurken Özek'in yabancı alternatifler de sunduğu öğrenildi. Bu hocalardan birisi İtalya Serie A'da Monza'nın teknik direktörü Raffaele Palladino, diğeri ise Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu. İki hocanın da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İki teknik adamın da farklı talipleri bulunuyor.