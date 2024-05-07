Beşiktaş'ta Devin Özek'in 2 yabancı adayı ortaya çıktı
Yeni sezon için sportif direktör konusunu gündeme alan Beşiktaş'ta öne çıkan isim Bayer Leverkusen A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek oldu. Başkan Hasan Arat'ın büyük mesafe kat ettiği görüşmelerde teknik direktör konusunda ise yerli olarak Nuri Şahin öne çıkarken yabancıda ise 2 İtalyan hoca gündeme geldi
Beşiktaş'ta teknik direktör ve sportif direktör konusunda çalışmalar devam ediyor.
DEVİN ÖZEK İSMİ MASADA
Siyah-beyazlılar, yeni sezonda sportif direktörlük pozisyonunu yeniden hayata geçirmeyi düşünürken bu noktada öne çıkan isim, Almanya Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek oldu. Başkan Hasan Arat'ın Özek ile görüşmeleri olumlu ilerlerken yönetim kurulu da değerlendirmelerini sürdürüyor.
YERLİ HOCADA NURİ ŞAHİN, YABANCIDA İTALYAN İŞİ!
Devin Özek ile yapılan görüşmelerde teknik direktör konusu da masaya yatırıldı. Yerli hoca adayı olarak Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin öne çıkan isim olurken Özek'in yabancı alternatifler de sunduğu öğrenildi. Bu hocalardan birisi İtalya Serie A'da Monza'nın teknik direktörü Raffaele Palladino, diğeri ise Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu. İki hocanın da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İki teknik adamın da farklı talipleri bulunuyor.
MONZA İLE BEĞENİ TOPLADI
Geçen sezonun ilk haftalarında Monza'nın başına geçen Palladino, bu sezon takımıyla 52 puan topladı ve 11. sırada yer aldı. 40 yaşındaki çalıştırıcı oynattığı futbolla beğeni topluyor.
AVRUPA'DA FİNALİN KIYISINDA
Fiorentina ile 50 puan toplayıp 9. sırada yer alan Italiano ise Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçında Club Brugge'ü mağlup ederek final için avantaj yakalamıştı.