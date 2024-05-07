Glokom göz içi tansiyonunun artmasının, göz sinirine hasar vermesi, görme alanını bozması ve görme keskinliğini düşürmesi sorununa verilen isim. Katarakttan sonra en yaygın göz problemi olarak görülen bu sorun, körlüğün başta gelen nedenleri arasında yer alıyor. Göz içinde var olan sıvının dışarı çıkmasındaki zorluğun, glokomun meydana gelme nedeni olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Şaban Şimşek

GLOKOM TEDAVİSİNDE TÜP UYGULAMASI DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ Glokom tedavisinde, ilaçların yetersiz olduğu durumlarda ameliyat ihtiyacı doğuyor. Bu noktada amacın gözün içinde biriken sıvının dışarı çıkmasını kolaylaştırmak olduğu belirtiliyor. Sorunu gidermek için uygulanan pek çok ameliyat türü olsa da son zamanlarda (özellikle hastalığın geç evrelerinde) tüp uygulaması yapıldığına dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Göz Kliniği Şefi Prof. Dr. Şaban Şimşek, bu uygulamayı yaparken karşılaştıkları zorluktan bahsediyor ve "Bu ameliyat sırasında tüpün üzerini örttüğümüz zarda açılmalar, enfeksiyonlar, bunların sonucunda tüpün değiştirilme ihtiyacı ve başarısızlıklar oluyordu. Bunu engellemek için tüpü, gözün duvarının içinden geçirmeye başladık. Buna benzer işlemi bizim dışımızdaki bazı göz doktorları da uygulamaya başlamıştı. Farkımız, geliştirdiğimiz ve 'Şimşek Tekniği' adını verdiğimiz bu yeni teknikle, tüpü gözün duvarının içinden tek seferde ve sadece bir enjektör iğnesiyle geçecek şekilde kolaylaştırıp daha güvenli hale getirmemiz oldu. Böylelikle ameliyat süresinin kısalmasının yanında özel bıçakla yapılan işlemin riskleri de azaldı" diyor. REKLAM

ŞİMŞEK TEKNİĞİ TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ Çalışması çok önemli bir bilimsel dergi olan "European Journal of Ophthalmology"'de yayımlanan Şimşek, bu çalışmasının tıp literatürüne girdiğini ve soyadıyla tescillendiğini söylüyor. "Bu tescil bu alanda ülkemiz için bir ilktir" diyen Şimşek, bu tekniği tercih eden cerrahlar bundan sonra dünyanın neresinde olursa olsun bu ameliyatı 'Şimşek Tekniği ile yaptık' diyecekler. Bu ülkemiz ve milletimiz adına gurur verici" diyor.