Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı! Katil aranıyor!
Niğde'de, 28 yaşındaki Emircan Ö., kız arkadaşının evinde, balkondan giren D.A. isimli kadının eski sevgilisi G.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
Niğde'de olay, sabah saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.
ESKİ SEVGİLİ 2. KATA BALKONDAN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Emircan Ö. (28), kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp balkondan daireye girerek çifte saldırdı.
BIÇAKLANAN GENÇ CADDEDE YERE YIĞILDIHayatını kaybeden 28 yaşındaki Emircan Ö.
Arbede sırasında G.Ö., Emircan Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkıp kaçan Emircan Ö. caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan G.Ö. ise kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emircan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis ekipleri, G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Emircan Ö.'nin sevgilisi D.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü.