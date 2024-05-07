Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı! Katil aranıyor!

        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı! Katil aranıyor!

        Niğde'de, 28 yaşındaki Emircan Ö., kız arkadaşının evinde, balkondan giren D.A. isimli kadının eski sevgilisi G.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Niğde'de olay, sabah saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        ESKİ SEVGİLİ 2. KATA BALKONDAN ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Emircan Ö. (28), kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp balkondan daireye girerek çifte saldırdı.

        BIÇAKLANAN GENÇ CADDEDE YERE YIĞILDI

        Hayatını kaybeden 28 yaşındaki Emircan Ö.
        Hayatını kaybeden 28 yaşındaki Emircan Ö.

        Arbede sırasında G.Ö., Emircan Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkıp kaçan Emircan Ö. caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan G.Ö. ise kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emircan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis ekipleri, G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Emircan Ö.'nin sevgilisi D.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Niğde
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır"
        "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Antalya'daki Avlan Gölü kurudu: "Kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor"
        Antalya'daki Avlan Gölü kurudu: "Kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor"
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Evlenince düzelir mi?
        Evlenince düzelir mi?
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri