Che'yi yakalayan CIA ajanı: Öldürüleceğini bilmiyordu

Arjantinli devrimci Che Guevara'nın 1967 yılında Bolivya'da yakalanması, sorgulanması ve öldürülmesi sürecinde CIA ajanı olarak bulunan 82 yaşındaki Felix Rodriguez, ABD'li programcı Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu.

O dönemde CIA için çalıştığını ama ABD vatandaşı olmadığını ve bu sebeple operasyona gönderildiğini söyleyen Rodriguez, "Birçok kişi bana Che'nin yakalandığı gün nasıl bir durumda olduğunu ve onun hakkından ne düşündüğümü soruyor. O dönemde Che hiçkimseydi. Önemli bir figür değildi. Che öldükten sonra bir ikona dönüştü. Küba bunu yaptı. Che'yi ölüme gönderen onlar olmasına rağmen" dedi.

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"CHE'NİN BAŞARILI OLMASI İSTENMİYORDU"

Küba Devrimi lideri Fidel Castro'nun Che'nin yanında durmasının mümkün olmadığını belirten Rodriguez, "Fidel SSCB'den destek alıyordu. Che ise Çin tarafından destekleniyordu. O dönem Sovyetler Birliği ve Çin birbirinden nefret ediyordu. Che Bolivya'ya gittiğinde de Sovyetler Birliği başarılı olmasını istemiyordu zaten. Che Bolivya'daki Komünist Partisi tarafından da istenmeyen figürdü" ifadesini kullandı.

Felix Rodriguez, Che'nin yakalanması ve kurşuna dizilmesi sırasında yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Che'yi yakaladığımızda bizimle hiç konuşmadı. Ne sorarsak soralım cevap vermedi. Daha sonra çantasını aldım ve içinden bir kod kitabı, ailesinin fotoğrafı, astım ilacı ve günlüğü çıktı.