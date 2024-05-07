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        Haberler Dünya Che'yi yakalayan CIA ajanı: Öldürüleceğini bilmiyordu

        Che'yi yakalayan CIA ajanı: Öldürüleceğini bilmiyordu

        Eski CIA ajanı Felix Rodriguez, Arjantinli komünist devrimci Che Guevara'nın yakalanması, sorgulanması ve öldürülmesi sürecinde yaşananları, 56 yıl sonra Amerikalı siyasi talk show sunucusu Tucker Carlson'a anlattı. Che'nin sorgusunda hiçbir şekilde konuşmadığını söyleyen CIA ajanı, "Onu yakaladığımızda öldürüldüğünü bilmiyordu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:43
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        "Che, son ana kadar onurluydu"
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        Arjantinli devrimci Che Guevara'nın 1967 yılında Bolivya'da yakalanması, sorgulanması ve öldürülmesi sürecinde CIA ajanı olarak bulunan 82 yaşındaki Felix Rodriguez, ABD'li programcı Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu.

        O dönemde CIA için çalıştığını ama ABD vatandaşı olmadığını ve bu sebeple operasyona gönderildiğini söyleyen Rodriguez, "Birçok kişi bana Che'nin yakalandığı gün nasıl bir durumda olduğunu ve onun hakkından ne düşündüğümü soruyor. O dönemde Che hiçkimseydi. Önemli bir figür değildi. Che öldükten sonra bir ikona dönüştü. Küba bunu yaptı. Che'yi ölüme gönderen onlar olmasına rağmen" dedi.

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        "CHE'NİN BAŞARILI OLMASI İSTENMİYORDU"

        Küba Devrimi lideri Fidel Castro'nun Che'nin yanında durmasının mümkün olmadığını belirten Rodriguez, "Fidel SSCB'den destek alıyordu. Che ise Çin tarafından destekleniyordu. O dönem Sovyetler Birliği ve Çin birbirinden nefret ediyordu. Che Bolivya'ya gittiğinde de Sovyetler Birliği başarılı olmasını istemiyordu zaten. Che Bolivya'daki Komünist Partisi tarafından da istenmeyen figürdü" ifadesini kullandı.

        Felix Rodriguez, Che'nin yakalanması ve kurşuna dizilmesi sırasında yaşananları şu ifadelerle anlattı:

        "Che'yi yakaladığımızda bizimle hiç konuşmadı. Ne sorarsak soralım cevap vermedi. Daha sonra çantasını aldım ve içinden bir kod kitabı, ailesinin fotoğrafı, astım ilacı ve günlüğü çıktı.

        "ÖLDÜRÜLME EMRİNİ BOLİVYA BAŞKANI VERDİ"

        Che, yakalandığında öldürüleceğini bilmiyordu. Bize onu öldürmemiz için bir kod geldi. "600" kodu, 'öldür', "700" kodu ise 'hayatta bırak' anlamına geliyordu. "600" kodu geldi. Bolivyalı askere, "Bakın size bu kod geldi ama benim hükümetim helikopter gönderdi. Hiçbir şartta öldürülmesini istemiyor. Panama'ya sorgu için götürmemizi istiyor. Bolivyalı asker ise bana emrin Bolivya Devlet Başkanı'ndan geldiğini ve uygulamak zorunda olduğunu söyledi.

        Daha sonra Che'nin tutulduğu odaya girdim ve öldürüleceğini söyledim. Ona, 'Özür dilerim, elimden geleni yaptım' dedim. Che bana, "Karıma yeniden evlenebileceğini ve mutlu olmaya çalışmasını istediğimi söyler misin?" dedi. Bu son konuşmasıydı. El sıkıştık. Benim için üzücü bir andı ama orada 'karar veren' olarak değil, 'destekçi' olarak bulunuyordum. Bolivyalı komutana Che'nin yüzüne ateş etmemesini, göğsüne ateş etmesini rica ettim. Kabul etti. Daha sonra Che kurşuna dizildi. Son anına kadar onurluydu."

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