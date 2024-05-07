Konyaspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Gürcan Bilgiç (Sabah): İsmail Hoca'nın kurgusunda ezber yine bozulmadı. Bu kalabalığa ilk yarı tek santrfor ile saldırdı, sonrasında Batshuayi ile dengeyi sağladı. Topa ve pozisyonlara hakim olmalarına rağmen, tabelayı değiştiremiyorlardı. Ve Dzeko belki de gole en çok yaklaştığı maçtaydı. Vurdu kaleciye, vuramadı auta. Tam ona göre pozisyonlarda kaçtı bunlar üstelik. Tadic'in maç başındaki karşı karşıyasını da ekleyebiliriz buna. Takımı, "Şampiyon yapsın" diye gelenler "Kırık diş" oldular en kritik 90 dakikada. Böyle maçların taktiğinin içinde, "Ekstra" performanslar gerekir. Rakibin santrforu attı, seninki yapamadı. Bu kadar basit aslında durum. Fenerbahçeliler'in klasiğidir, ilk fatura teknik adamındır. Bu da ne kadar doğrudur. Galatasaray altın tepside bekliyor şampiyonluğunu. Fenerbahçe kart sınırındaki oyuncularının bazılarından da mahrum edilir, muhtemelen Seyrantepe'deki dev derbi öncesi. Çünkü bu ligde sürpriz sadece Fenerbahçe'nin yaşayabileceği bir durum. Bu geçmişte yaşananlarla sabit. Düzeni kuranlar "başkalarının" sürpriz yaşamasına izin vermediler.