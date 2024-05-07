Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada! İstanbul'da, 54 yaşındaki Gülay Akça, çalıştığı iş yerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polisleri gören şüpheli Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülay Akça, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan saldırgan Çizmeci'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Gülay Akça'nın daha önce kanseri yendiği öğrenildi. Akça'nın vurulduğu ana ait görüntüler de ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.05.2024 - 08:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:35 facebook

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