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        Haberler Magazin Pekkan kardeşler arasında rekabet var mıydı? Semiramis Pekkan soruyu yanıtladı - Magazin haberleri

        Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan sorusuna yanıt

        Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, "Aranızda rekabet var mıydı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 09:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:32
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        Hep merak ediyen bir sorudur; "Ajda Pekkan ile kardeşi Semiramis Pekkan arasında rekabet var mıydı? Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın gölgesinde kaldı mı?"
        Zira aynı mesleği icra ettikleri için aralarında rekabet olup olmadığı hep merak edilmiştir.
        Semiramis Pekkan, bu konuda açıklamalarda bulundu.

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        "REKABET OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ"

        Semiramis Pekkan, "Aranızda rekabet var mıydı?" sorusuna "Benim için rekabet zaten yoktu. Olması mümkün değildi" sözleriyle yanıt verdi.

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        "AJDA O ZAMANIN POPSTARIYDI"

        Semiramis Pekkan, ardından sözlerini şöyle sürdürdü; "Rahat rahat tekrar edeyim. Rekabet olabilmesi için aynı ayarda ve aynı işi yapıyor olmamız lâzım. İkimiz de o kadar ayrı şeyler yapıyorduk ki ben Alaturka müziği, Türk sanat müziğini ilk defa alafranga müzik enstrümanlarıyla söylüyordum, Ajda da o sırada almış götürmüştü. O zamanın popstarıydı."

        #Semiramis Pekkan
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