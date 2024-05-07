"AJDA O ZAMANIN POPSTARIYDI"

Semiramis Pekkan, ardından sözlerini şöyle sürdürdü; "Rahat rahat tekrar edeyim. Rekabet olabilmesi için aynı ayarda ve aynı işi yapıyor olmamız lâzım. İkimiz de o kadar ayrı şeyler yapıyorduk ki ben Alaturka müziği, Türk sanat müziğini ilk defa alafranga müzik enstrümanlarıyla söylüyordum, Ajda da o sırada almış götürmüştü. O zamanın popstarıydı."