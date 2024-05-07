Beşiktaş: 1 - Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Siyah-Beyazlılarda gol 70. dakikada Muçi'den geldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
İLK FİNALİST BEŞİKTAŞ
Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında kazanan Beşiktaş adını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yazdırdı.
Siyah-Beyazlılarda gol 70. dakikada Muçi'den geldi.
BEŞİKTAŞ 17. KEZ FİNALDE
Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez kupada final oynayacak.
Siyah-beyazlılar bugüne dek çıktığı 16 finalde kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.
1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.
MASUAKU 1 MAÇ SONRA 11’DE
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Masuaku, 1 maçlık aranın ardından 11’de forma giydi.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde dizinde sakatlık yaşayan Arthur Masuaku, Rizespor mücadelesinde forma giyememişti. Sakatlığını atlayan tecrübeli sol bek, bir maçlık aranın ardından Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte 11’deki yerine döndü.
TRİBÜNLER DOLDU
Ligde şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılarda, taraftar MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Lig karşılaşmalarında tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, kupadaki önemli mücadelede tribünler tamamıyla doldu. Öte yandan konuk ekip taraftarları karşılaşmaya alınmazken, deplasmanda tribününün biletleri de Beşiktaş taraftarları için satışa çıktı.
QUARESMA’YA SEVGİ SELİ
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı stadyumdan takip eden eski futbolcuları Ricardo Quaresma’ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu’nda takip etti. Beşiktaş taraftarları, karşılaşma öncesinde locada maçı takip eden Portekizli yıldız lehine tezahüratlarda bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakika Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Chatzigiovanis'in plase şutunda top kaleci Mert'te kaldı.
55. dakikada ön alanda presle topu kapan MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un şutunda, Mert Günok topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmadan paslaşarak çıkma düşüncesinde olan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, ayağı kayması sonucu pasında hedefine ulaşamadı. Hata sonucunda ceza sahası dışında topu kontrol eden Muçi'nin ceza sahasına girerken şutunda top filelere gitti: 1-0.
82. dakikada Muçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.