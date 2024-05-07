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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü

        Son dakika haberi Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü

        Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 20:17 Güncelleme: 07.05.2024 - 20:35
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        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
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        Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.

        Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Görgü tanıklarından Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyunca dışarıya çıktığını, bu sırada bir kadının, "Ne olur ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade etti. Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı.

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        Küçük, şöyle devam etti:

        "Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."

        Yunus Emre Tüynüklü de müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.

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